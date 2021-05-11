Шапша поблагодарил руководителей всех органов власти за работу на праздниках

Во вторник, 11 мая, в Калуге губернатор Владислав ШАПША в режиме видеоконференции провел внеочередное заседание правительства области.

Оно началось с обсуждения оперативной обстановки на территории региона в ходе майских праздников. Отмечалось, что в целом она оставалась спокойной. Серьезных аварий и происшествий зарегистрировано не было.

По информации министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина, в целях повышения контроля за безаварийной работой систем жизнеобеспечения населения были организованы дежурства сотрудников министерства, ресурсоснабжающих предприятий и объектов топливно-энергетического комплекса.

С 1 по 10 мая зафиксировано 8 аварий на системах горячего водоснабжения, 38 - на системах холодного водоснабжения и водоотведения, 58 - на сетях электроснабжения. Все они ликвидированы силами ресурсоснабжающих организаций в кратчайшие сроки.

По данным правоохранительных ведомств, в праздничные дни общественно-политическая обстановка в регионе оставалась стабильной. С 1 по 10 мая состоялось 391 массовое мероприятие с участием более 130 тысяч человек. В обеспечении порядка были задействованы 1744 сотрудника органов внутренних дел, 171 представитель Управления Росгвардии и 194 народных дружинника. Все мероприятия прошли в штатном режиме, чрезвычайных происшествий не допущено.

По словам начальника регионального Управления МЧС России Владислава Блеснова, за первые десять дней мая в области произошел 181 пожар. Погибли 3 человека. Силами МЧС эвакуировано 32 человека. На водных объектах области происшествий не зарегистрировано.

По сведениям ГИБДД, на автодорогах произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 4 человека и 50 пострадали.

Владислав Шапша поблагодарил руководителей муниципалитетов и правоохранительных ведомств за обеспечение эффективного функционирования всех систем жизнеобеспечения области в майские праздники, а также за организованное и безопасное проведение праздничных мероприятий:

- Прошу продолжать эту работу в том же ключе.