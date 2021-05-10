В калужской областной больнице температуру будут измерять с помощью камер

В здании областной клинической больницы, а также в 6 корпусе появилась система термометрии. Она позволяет бесконтактно измерять температуру входящих в помещение людей. Программа способна вычленить больного с температурой выше 37 градусов из компании до 5 человек. Такого посетителя зафиксирует камера, на экране появится стоп-кадр, раздастся звуковой сигнал.



Если посетитель не прошел термопроверку, его попросят остановиться и проследовать для контрольного измерения в отдельный кабинет.