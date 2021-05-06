Тест на COVID-19: более 1,6 миллиона рублей штрафа заплатили отдыхавшие за рубежом калужане

Майские праздники стали для многих россиян дополнительным отпуском. Но путешествия за границу могут обернуться дополнительными расходами для наших соотечественников.

Как отмечают в областном министерстве здравоохранения, наибольшую свободу в части перемещения сейчас имеют россияне, сделавшие прививки. Вакцинальные паспорта уже признают Кипр и Греция.

По последним данным, в Калужской области первую прививку сделали более 80 тысяч человек. Второй компонент вакцины получили чуть меньше 60 тысяч калужан.

Также в России с 1 мая действуют новые требования Роспотребнадзора к туристам. Теперь прибывающим из-за границы с отдыха необходимо сдать сразу два теста на COVID-19. Первое исследование методом ПЦР необходимо сделать сразу по прибытии в страну - в течение трех дней.

- Второй тест делается по истечению не менее одних суток и не позднее чем через пять суток после возвращения в Россию, - сказали нам в калужском Роспотребнадзоре. – До получения результатов двух тестов необходимо находиться на самоизоляции.

Но даже если оба теста жители Калужской области сдадут, все еще есть риск нарваться на штраф.

- Если по возвращении в Россию тесты сдаются в государственных медицинских органзиациях, то результат автоматически подгружается на портал Госуслуг, - рассказывает о важных нюансах сдачи ПЦР-теста заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ. - Однако если вернувшиеся из-за границы сдают тест в частной лаборатории, то его необходимо загрузить в Госуслуги самостоятельно. Если этого не сделать, то вступают в силу штрафные санкции со стороны Роспотребнадзора.

Величина штрафов варьируется от 15 до 40 тысяч рублей.

По последним данным, в Калужской области за несвоевременную сдачу тестов оштрафованы уже 109 человек. Они раскошелятся на сумму более 1,6 миллиона рублей.

Всего не сдавших тесты зафиксировано 230 калужан. То есть 121 штраф на подходе. Если этих людей накажут по минимуму, они заплатят еще 1,815 миллиона рублей.

Кстати, обязанность сделать тесты возникает и у привитых от коронавируса. Это обусловлено тем, что несмотря на защиту, которая дает прививка, вакцинированный может переносить вирус на коже, в носу при этом не заболевая, но с вероятностью заразить других.

- Вакцина, ПЦР-тестирования, наличие антител у переболевших - сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы упростить правила для граждан, - пояснила на этот счет телеканалу "Россия 1" заместитель председателя правительства Татьяна ГОЛИКОВА. - Но пока ПЦР-тестированием пренебрегать не стоит. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен.