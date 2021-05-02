Христиане Калуги празднуют Пасху

Православные Калуги в воскресенье, 2 мая, празднуют Пасху.

Митрополит Калужский и Боровский Климент на официальном сайте митрополии обратился к верующим с Пасхальным посланием.

- Вновь пасхальный звон разливается по всей Земле, наполняя радостью верующие сердца, свидетельствуя всему миру о наступлении спасительного Дня Господня, - обратился митрополит. - Его прообразует Светлая седмица, во все дни которой Церковь собирает всех своих чад на пир Агнца, зовет нас приобщиться вечной жизни во Христе за Божественной литургией.

От всей души желаю всем вам, дорогие отцы, братья и сестры, встретить Пасху Христову с радостью о соединении с Богом в таинстве Причащения и о торжестве в своей жизни божественной правды, из глубины сердца свидетельствующей: воистину воскресе Христос! – сказал Климент.

Редакция kp40.ru поздравляет всех христиан со светлым праздником Пасхи! Мира и тепла в ваши семьи! Христос Воскрес!