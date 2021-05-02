На Пасху в Калуге покапает дождик

В воскресенье, 2 мая, в день Светлой Пасхи в Калуге будет пасмурно.

По данным синоптиков в течение дня возможен небольшой дождь, переменная облачность. Ветер теплый, юго-восточный. Ожидается +10 градусов.

Кстати, год назад в этот день в нашем городе было +15.

Народные приметы говорят, что если в этот день дикие утки начали строить гнезда близко к воде – летом будет засуха, а если далеко, ожидай дождливого летнего сезона.