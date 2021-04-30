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В Калужской области развернуто 850 коек для больных коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.04.2021 13:10 1 902
В Калужской области развернуто 850 коек для больных коронавирусом

В пятницу, 30 апреля, апреля заместитель губернатора области Константин ГОРОБЦОВ в режиме видеоконференцсвязи провел заседание рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Ведомство подчеркивает, что с докладами об оперативной обстановке выступили заместитель министра здравоохранения Мария УСАНОВА и заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области Сергей ПАВЛОВ.

- В регионе развернуто 850 инфекционных коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией, резерв коечного фонда составляет 15.5%, - говорится в сообщении правительства региона. - На лечении в стационарах находится 718 человек, из них на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 7 пациентов, на неинвазивной ИВЛ – 20, на кислородной поддержке – 580. За последние сутки в больницы поступило 35 человек, 36 пациентов выписано.

С начала пандемии тестирование прошли больше 609 тысяч человек.

Как сообщает Павлов, эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе соответствует сезонному показателю.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.04.2021 13:10 1 902
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