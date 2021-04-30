«У кого руки чешутся – чешите в другом месте»: депутат Госдумы Геннадий Скляр выступил против объединения Калужской области с другими

Как мы уже писали, вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил сократить число регионов через их объединение, сделав акцент на неправильно существующем в настоящее время принципе территориально-административного деления России. Парламентарий сделал громкое заявление о том, что России не нужно 85 регионов. Его поддержал депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов, который отметил, что, цитата, «К примеру Тула, Рязань и Калуга точно могли бы вместе стать мощным экономическим субъектом».

Геннадий Скляр выступил резко против этого предложения, прокомментировав дискуссии о возможном слиянии некоторых регионов России.

- В последние дни снова зазвучали предложения о перекройке административных границ и слиянии тех или иных регионов России. К сожалению, такие предложения и звучат от моих коллег. Наш опыт, калужский, очень хорошо показывает, что опираясь на свой потенциал, организовывая взаимодействие власти и бизнеса, используя все те инструменты, которые дают нам федеральное законодательство и правительство, можно вполне успешно развивать свой регион.

Поэтому все попытки дискуссии, на мой взгляд малопродуктивны. И более того - могут быть вредными. Я бы здесь вспомнил давний совет Виктора Степановича Черномырдина: «У кого руки чешутся – чешите в другом месте», - подчеркнул Геннадий Скляр