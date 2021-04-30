Татарстанский депутат предложил объединить Калужскую область с Тульской и Рязанской

На этой неделе вице-премьер правительства РФ Марат ХУСНУЛЛИН предложил укрупнить регионы ради экономической выгоды. Эту идею поддержал депутат госдумы от Татарстана Олег МОРОЗОВ.

В своем «Фейсбуке»он рассуждает о том, где это целесообразно, а где нет.

- К примеру Тула, Рязань и Калуга точно могли бы вместе стать мощным экономическим субъектом, - считает Морозов. - Белгородская, Курская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области, Ростовская и Краснодар, Самара, Саратов и Ульяновск и т. п. То есть разумное укрупнение без глобальной ломки исторических основ каждого субъекта вполне возможно. Нужны политическая воля и здравый смысл. А также правильный момент времени.

Сегодня, в условиях выхода из пандемии, точно не до этого, - подытоживает депутат. - Но вопрос этот стоит, и он актуален.

Уважаемые читатели, а что вы думаете на этот счет? Готовы побрататься с туляками и рязанцами?