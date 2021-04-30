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Похороните меня в Манчестере: калужане выпустили клип с довольно высоким мем-потенциалом

Николай Егоров
Опубликовано: 30.04.2021 11:38 9 1529
Похороните меня в Манчестере: калужане выпустили клип с довольно высоким мем-потенциалом

В пятницу, 30 апреля, на видеосервисе Ютуб увидел свет новый клип проекта калужских электронных музыкантов Monamour. Вокальную партию в треке "Just Like This" исполнила вокалистка из Манчестера Jana. Новый клип калужских музыкантов вполне вероятно завоюет славу скандального, так как получился с неоднозначным политическим подтекстом.

Monamour – проект калужских музыкантов Александра Серова, Александра Фадеева и Владимира Березникова. В клипе снялись также Никита Богадов, Иван Дыба, Александр Забродин, Екатерина Павликова, Глеб Козленко, Антон Верховец и Даниэл Мигел.  

- Основная идея выходит из слов трека: что бы ни случилось в твоей жизни - танцуй под эту грустную песню, - рассказывает один из создателей проекта Monamour Александр СЕРОВ. - Герои, несмотря на сложные ситуации, в которые они попадают, не унывают и танцуют незамысловатый танец. Все актеры были на своем месте, а локации - они вокруг нас каждый день. Так что пазл в данном случае сложился очень быстро и органично. Россия - страна больших возможностей и одновременно бесконечных запретов и ограничений. После просмотра каждый сам сделает для себя выводы.

В видео, помимо серьезных дядь из красивых раритетных советских автомобилей, задействованы пять колоритных персонажей: двое заключенных исправительной колонии для тех, кто не смотрит телевизор, их надзиратель, водитель ПАЗа маршрута №25 "Калуга - Манчестер", девушка из кадетского класса, подрабатывающая в доставке, молодой человек, внешне очень напоминающий Пинкмана из сериала "Во все тяжкие" и шериф-карманник падкий на зубочистки.

Кстати, калужский Манчестер, получается, находится в Шопино. Ведь именно туда от сквера Медсестер ходит маршрутка №25 в реальности. Одновременно с тем, именно там расположено с недавних пор главное городское кладбище, что дает весьма широкие возможности для генерации целой плеяды сугубо калужских мемов.

Николай Егоров
Опубликовано: 30.04.2021 11:38 9 1529
Тэги: музыка monamour калуга серов
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