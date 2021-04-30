Владислав Шапша рассказал подробности визита почетных гостей в музей космонавтики

Как мы уже рассказывали, Калугу посетила дочь первого космонавта Земли Елена ГАГАРИНА. Также в город приехали полпред Президента России в ЦФО Игорь ЩЁГОЛЕВ, министр культуры РФ Ольга ЛЮБИМОВА и сенатор РФ Анатолий АРТАМОНОВ. Они поздравили Калугу с открытием 2-ой очереди музея космонавтики, сообщил губернатор Владислав ШАПША на своих страницах в соцсетях вечером в четверг, 29 апреля.

По словам главы региона, Щёголев передал приветствие от главы государства Владимира Путина.

- Масштаб, архитектуру, экспозицию и современные мультимедийные возможности нового корпуса музея космонавтики сегодня высоко оценили почетные гости, - отметил Шапша.



В этом году в музее пройдет 10 выставок. По словам Любимовой планируется, что новый комплекс будут посещать 500 тычя человек в год. Напомним, вторая очередь музея истории космонавтики строилась в течение семи лет, а общая площадь музея после реконструкции составляет 12,5 тыс. кв. метров. В экспозиции - порядка 900 экспонатов.