«Новые люди» в Калужской области помогли врачу получить квартиру

Врач общей практики из Колюпаново скоро отпразднует новоселье.

В 2005 году на ярмарке вакансий в Смоленске представители делегации Калужской области приглашали на работу молодых врачей из других регионов, обещая им служебное жилье с дальнейшим правом оформления в собственность. Чтобы это сделать, необходимо было выполнить несколько условий.

Врач Мария Устюжанина переехала в деревню Колюпаново Калужской области и проработала здесь более десяти лет. На первом этаже амбулатории принимает пациентов, на втором - временно живет. Квартиру в собственность ей так и не предоставили. Даже несмотря на многочисленные обращения и поддержку местных жителей, которые любят своего внимательного и отзывчивого участкового и переживают за её семью.

Депутат Законодательного собрания Калужской области от партии «Новые люди» Дмитрий Зубов узнал о проблеме врача общей практики из Колюпаново в ноябре 2020 года. Сам нашел и обратился к Марии Устюжаниной.

- Я проводил очередную встречу с жителями. Все они в один голос говорили, что в Колюпаново есть хороший врач, который помогает, лечит их уже больше 10 лет. А сейчас обивает пороги всевозможных кабинетов и не может получить обещанное жилье. Получает отписки, отказы. Я решил заняться этим вопросом, - вспоминает депутат от партии «Новые люди» Дмитрий Зубов. - Надо было помочь Марии Устюжаниной, ведь она точно также каждый день помогает жителям Колюпаново и близлежащих деревень, а это более 2000 человек.

Были подготовлены все необходимые документы и отправлены депутатские запросы, в том числе и губернатору Калужской области. Глава региона Владислав Шапша встретился на личном приеме с Марией Устюжаниной. Губернатор поручил принять меры для передачи служебного жилья в собственность медицинского работника. В итоге Мария Устюжанина получила квартиру.

- Я уже собиралась уезжать. У меня не было никакого желания делать попытку отстоять свои интересы. Ведь это очень серьезные моральные затраты.

Я буквально опустила руки. Но ко мне приехал Дмитрий Зубов. Сказал, что знает о проблеме. Для меня это было просто поразительно. Ведь мне просто так захотели помочь, – рассказывает Мария Устюжанина. – В один обычный рабочий день позвонил помощник губернатора и сообщил о назначенной встрече. Уже на следующий день Владислав Шапша дал распоряжение отдать квартиры врачам. Я вышла из кабинета и просто зарыдала от счастья. Никогда такого со мной не было. Эта победа – огромная заслуга Дмитрия Зубова. Он приложил максимум усилий, чтобы люди включились в мою проблему, захотели ее решить.

Таким образом, «Новые люди» помогли восстановить справедливость. При этом, по словам Дмитрия Зубова, на этом случае в Колюпаново партия останавливаться не намерена. В похожей ситуации, как Мария Устюжанина, находятся еще 25 медицинских работников в Калужской области. «Новые люди» продолжат помогать врачам.

- Так как в регион необходимо и в дальнейшем привлекать квалифицированных медицинских работников, губернатор поручил проработать вопрос о внесении изменений в существующие нормативно-правовые документы. Чтобы выполнить обязательства перед гражданами, оказавшимися в такой ситуации, - подытожил депутат Законодательного собрания Калужской области от партии «Новые люди» Дмитрий Зубов.