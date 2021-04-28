В Калуге сезон фонтанов откроется вечером 29 апреля

Вечером в четверг, 29 апреля, в Калуге откроется сезон работы фонтанов. Об этом сообщает городская управа.

С участием чиновников в 20:30 запустят фонтан «Торнадо» у памятника 600-летию города.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в Калуге в этот момент составит около +8 градусов, так что бегать среди брызг будет не очень комфортно.

Плитку у фонтана пока так и не восстановили. Фото сделано днем 28 апреля.

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Калуге заработали фонтаны на площади Старый Торг. Также включен фонтан в сквере Ленина.