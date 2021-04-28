Справороссы готовят закон о зоополиции

Калужская область становится цивилизованнее

В Калужской области более 60% семей имеют домашних питомцев. К сожалению, не всем посчастливилось обрести дом и ощутить заботу хозяина, что приводит к негативным последствиям. Сотни обездоленных животных бродят по улицам в поисках пищи. Наибольшую опасность представляют стаи бродячих собак, которые регулярно совершают нападения на прохожих.

В некоторых государствах уже решили эту проблему, убрав с улиц всех бродячих животных. Так, в Европе о зверушках заботится экополиция. Сотрудники этого подразделения отправляют четвероногих в приюты, которые полностью финансируются за счет бюджета. Подобная практика давно стала отличительной чертой цивилизованных стран. В России ситуация иная: работают 412 приютов и 219 пунктов, которые расположены в 69 регионах. При этом большинство из них существуют только за счет спонсорской поддержки.

«Такие организации всегда нуждаются в финансовых ресурсах. Животным надо покупать корм и медикаменты. Сотрудникам необходимо платить зарплату, – говорит известный зоозащитник, руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Калужской области Александр Бычков. – В свое время я решил, что не могу оставаться равнодушным. По мере сил и возможностей мы стараемся помогать».

Александр Бычков, который уже на протяжении многих лет оказывает поддержку приютам в разных регионах страны, в том числе в Калужской области, говорит, что регулярную помощь получают сразу несколько подобных организаций. Во многих субъектах России у «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» также есть подшефные приюты. Партийные активисты убирают вольеры, привозят сухие корма, выгуливают собак и отправляют пожертвования.

Кроме того, справороссы неоднократно вносили в Нижнюю палату инициативы, которые направлены на защиту четвероногих. Благодаря эсерам Россия стала второй страной после Германии, в которой Основной закон защищает животных. Сейчас депутаты Госдумы от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» готовят законопроект, предусматривающий создание зоополиции. По словам лидера партии Сергея Миронова, сегодня есть все основания для подготовки данной инициативы. Специальные подразделения будут защищать «братьев наших меньших» и бороться с живодерами.