Жителя Калужской области признали живым через 16 лет после официальной смерти

Житель Мосальского района Калужской области более 16 лет назад был признан судом умершим из-за своего бесследного исчезновения. А сейчас этого человека обнаружили живым. Во вторник, 27 апреля, о данной истории сообщили в прокуратуре региона.

- В Российской Федерации разработана и внедрена подсистема программно-технического комплекса интегрированного банка данных федерального уровня «Опознование», с помощью которой возможно установление личности человека по изображениям через биометрический процессор по распознаванию лиц, - пояснили в прокуратуре. - ГУ МВД России по г. Москве с помощью программы была установлена личность неизвестного больного, находящегося в лечебном учреждении города Москвы.

По заключению прокурора Мосальского района суд отменил решение суда о признании мужчины умершим.

Сейчас ведется работа по восстановлению его прав и социальных гарантий.