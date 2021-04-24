Еще один житель Калужской области скончался от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 736, сообщает в субботу, 24 апреля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 79 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 31 857 калужан.

Зафиксирована одна новая смерть от ковида за сутки. В списке умерших 307 жителей нашего региона.

На лечении остается 1572 человека.

По всей России за сутки выявлено 8828 случаев коронавируса. За весь период – 4 753 789. Выписаны за сутки – 9254. За последние сутки умерли 399 человек, за все время – 107 900.