В Калужской области за неделю подорожали масло, маргарин, сметана и свинина

В Калужской области за неделю, с 14 по 21 апреля, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 23 апреля, об этом рассказали на заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен, которое провел исполняющий обязанности министра конкурентной политики региона Сергей ЧЕРИКАНОВ.

За неделю в калужских магазинах увеличились цены на свинину – на 1%, масло сливочное – на 0,37%, маргарин – на 0,9%, на сметану – на 0,8%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45,52 руб./кг, масло подсолнечное – 94,96 руб./кг, на яйца куриные – 72,54 руб./дес.

Минимальные цены на 19 апреля среди соседних областных центров регионов ЦФО в Калуге наблюдаются на консервы мясные и овощные для детского питания, масло подсолнечное, смеси сухие молочные для детского питания, яйца куриные, сахар-песок, печенье, муку пшеничную, рис шлифованный, крупу гречневую-ядрицу, яблоки.

На рынке нефтепродуктов с 14 по 21 апреля оптовые цены уменьшились на бензин на 0,3%, на дизельное топливо – на 0,76%; розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 12 апреля) занимала 7-е место по бензину автомобильному (46,67 руб./л) и 2-е место по дизельному топливу (47,11 руб./л).