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Владислав Шапша занялся проблемой освещенности городов Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 22.04.2021 12:53 7 669
Владислав Шапша занялся проблемой освещенности городов Калужской области

В четверг, 22 апреля, в Москве губернатор Калужской области Владислав ШАПША посетил Международную светотехническую корпорацию «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» (ООО МСК «БЛ ГРУПП»).

В ходе экскурсии в выставочном центре компании главе региона показали лучшие образцы продукции, в том числе современные светотехнические решения.

Международная светотехническая корпорация — крупнейшее в своем роде объединение на рынке России и стран СНГ. На ее счету освещение множества крупных промышленных, инфраструктурных, архитектурных и исторических объектов в Москве, Санкт-Петербурге, а также сотни тысяч объектов благоустройства в муниципальных образованиях на территории всей страны. Предприятия корпорации производят сложную светотехнику, пускорегулирующие аппараты и опоры освещения, опоры с солнечными батареями, ведут разработки инновационных систем освещения нового поколения в рамках концепции «Умный город».

Владислав Шапша провел рабочую встречу с президентом корпорации Георгием Боосом.

В ходе беседы стороны обсудили перспективные направления взаимодействия.

- «Все, что мы сегодня показали, кажется нереальным, но на самом деле все это достижимо, - отметил Георгий Боос. - И в рамках партнерства, когда все проблемы решаются в комплексе, это проще сделать. Он предложил варианты возможного сотрудничества в Калуге, которые позволят решить в первую очередь проблему недоосвещенности ряда территорий города.

- Идея хорошая, - констатировал Владислав Шапша – Мы смотрим вперед, и нам надо найти для Калужской области партнера, который мог бы комплексно решить проблемы, связанные с освещением и управлением светом, а также с организацией современных городских пространств.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 22.04.2021 12:53 7 669
Тэги: область владислав шапша
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