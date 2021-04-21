Губернатор предложил убирать Калугу реагентами, а не песком

Жители Калуги в ходе прямого эфира Владислава Шапши в своих комментариях были возмущены плохой уборкой областной столицы. Многие были не довольны тем, что на улицах по-прежнему много песка. А при ветреной погоде по городу просто невозможно пройти.

- Уборка происходит. Не видеть этого невозможно. Я, как и вы, хожу пешком по улицам Калуги. Понимаю, что это работа очень серьезная и быстро ее не сделать. Коммунальные службы не бездействуют. Мы с вами также помогаем на субботниках убирать мусор, который сами же накидали за зиму, - сказал губернатор. – Конечно, использование песка существенно дешевле реагента. Но никто никогда не считал, в какую сумму нам обходиться уборка этого же песка, промывка ливневых канализаций. Плюс вывоз снега зимой. Я попросил городскую управу Калуги сделать такой расчет. Может, нам и не нужно пользоваться песком, а необходимо перейти на более современные способы уборки города. И получить лучшие результаты и гораздо быстрее.