В Калужской области до октября должны провокцинировать 500 тысяч жителей

В ходе прямого эфира губернатора Владислава Шапши в социальных сетях в среду, 21 апреля, было задано несколько тысяч вопросов. Многие из них касались сферы здравоохранения.

Так, губернатора спросили, когда начнет работать в обычном режиме больница в Сосновой роще.

- Вы знаете, что это больница была одной из первых переоборудована для борьбы с коронавирусом. Пока больные есть и их достаточно много. Нам приходится работать именно в этом режиме. Мы строим еще один корпус инфекционной больницы. Чтобы не перепрофилировать учреждения здравоохранения в будущем. Он заработает уже этим летом, - ответил Владислав Шапша. - Еще одним серьезным выходом из этой ситуации станет активная вакцинация. До октября в Калужской области стоит задача провокцинировать около 500 тысяч жителей. Если мы это сделаем, то создаться иммунная прослойка. Тогда больницы вновь будут работать по своему основному профилю.