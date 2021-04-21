Владислав Шапша: область получит возможность использовать инфраструктурные кредиты

Губернатор Владислав Шапша в среду, 21 апреля, проводит прямой эфир в социальных сетях. Глава региона в начале отметил важные для нашей области моменты в послании Президента Владимира Путина.

- Сегодня было важно услышать от президента, как регионы будут справляться со своими долгами. Чтобы получить новые инфраструктурные кредиты.

Будут поддержаны те регионы, которые стремятся к самодостаточности. Конечно, помогут регионам реструктурировать коммерческие кредиты и перевести их на бюджет. А бюджетные - растянуть во времени. А те, кто справился с этим самостоятельно, эффективно и рачительно относился к ведению хозяйства, получат более широкий доступ к инфраструктурным кредитам на 15 лет, под очень низкий процент, - отметил Владислав Шапша. – Калужская область не имеет коммерческих кредитов. Те средства, которые были получены на борьбу с коронавирусом, были выделены в виде различных межбюджетных трансфертов. Общая сумма – почти 5 миллиардов рублей. Это очень ощутимая помощь на решение проблем с пандемией. По результатам 2021 года Калужская область войдет в число регионов с устойчивой и сбалансированной долговой системой и сможет иметь все возможности, чтобы получать инфраструктурные кредиты. Важно, что справедливость в отношении регионов, ведущих эффективное хозяйства, сегодня была обозначена и утверждена.