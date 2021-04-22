Партия «Новые люди» запустила спецпроект бесплатных консультаций врачей

Антиковидные чаты, которые «Новые люди» создали в разгар пандемии, развились до полноценной медицинской системы.

Действующая система помощи по общим медицинским вопросам готовилась к запуску несколько месяцев. В необходимости такого проекта были уверены и врачи, и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Но путь от антиковидных чатов до полноценной системы медицинских консультаций был длинным и тернистым.

- Создание системы антиковидных чатов было ответом волонтеров «Новых Людей» на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры. Хочу поблагодарить врачей и всех специалистов, которые откликнулись на просьбу помочь, - рассказал Алексей Нечаев.

Началось все с организации помощи людям, которые не могли найти ответы на самые простые вопросы о COVID-19.

- Этот проект вырос из антиковидного чата, который томское отделение партии «Новые люди» запустило в самый сложный период пандемии. Люди хотели знать правду, но получить информацию было сложно: поликлиники закрывались на карантин, очный прием врачи почти не вели, а по интернету гуляли непроверенные рекомендации. Тогда мы бросили клич по врачам с просьбой помочь найти ответы на основные вопросы. Мы убедились, что на вопросы людей в телеграм-чате отвечают настоящие врачи. И помогли скоординировать действия, - рассказывает один из авторов проекта, депутат городской Думы Томска от партии «Новые люди» Александр Цин-Дэ-Шань.

Когда помощь понадобилась семье Александра, он тоже без сомнения воспользовался онлайн-консультацией. И это спасло жизнь ему и его близким.

Эволюция проекта была стремительной. Через короткое время в чатах появились разделы женской консультации и помощи родителям. Через систему волонтеры и активисты «Новых людей» начали координировать доставку продуктов пожилым людям и помощь в больницах и интернатах. Вышли на связь с авторами проекта и юристы. Сейчас без всех этих людей представить чат-портал невозможно, но они - лишь небольшая часть сегодняшней системы.

На данный момент чат-портал располагает возможностью организовать бесплатные консультации дипломированных терапевтов, диагностов, провизоров, педиатров. По словам организаторов, сотрудничают с проектом также фтизиатры, врачи общей практики, врачи-биофизики. Можно попросить рекомендации врача функциональной диагностики, реабилитолога, специалиста в области спортивной медицины и ЛФК. Женщины имеют возможность анонимно пообщаться с акушером-гинекологом. Педагоги, психологи и тренеры школы безопасности работают с детьми и родителями. Всего с момента начала работы консультациями чат-портала воспользовались более 3000 человек из разных уголков России.

Зайти в чат с консультациями можно по ссылке .