Владислав Шапша опубликовал поздравление работникам органов местного самоуправления

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША утром в среду, 21 апреля, поздравил работников органов местного самоуправления с Днем местного самоуправления:

- Именно местное самоуправление – движущая сила развития страны, потому что из малого складывается большое. Родина начинается со своего села, двора, с конкретного муниципалитета.

В Калужской области 304 муниципальных образований. У них разные возможности, традиции, но все вместе они образуют основу нашего региона. От инициативности и энтузиазма работы органов МСУ зависит удобство и благоустроенность поселений, их развитие, социальное самочувствие жителей, повышение качества их жизни.

Самый эффективный инструмент вашей работы — доверие людей. Его нужно завоевать и беречь. Поэтому так важен диалог с жителями, готовность вникнуть в каждую проблему и постараться её решить.

Уверен, что органы местного самоуправления и дальше будут укреплять свои позиции, оставаясь открытыми, отзывчивыми и компетентными.

Пусть все ваши добрые начинания будут успешно реализованы во благо жителей. Крепкого вам здоровья и благополучия, а каждому муниципалитету – стабильного развития!