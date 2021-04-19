Владислав Шапша отметил эффективную работу ГП «Калугафармация» в период пандемии коронавируса

На совещании, состоявшемся 16 апреля в Смоленской области под руководством полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Игоря Щеголева, опыт ГП «Калугафармация» в обеспечении населения лекарственными препаратами был рекомендован к применению в других регионах Центрального федерального округа. Об этом в понедельник, 19 апреля, рассказали в ходе заседания регионального правительства, которое провел губернатор Владислав ШАПША.

Государственное предприятие «Калугафармация» занимается централизованными закупками лекарств для лечебно-профилактических учреждений, обеспечивает лекарствами сеть из 76 аптек, развивает десять направлений деятельности. В 2019 – 2020 году предприятием обслужено более одного миллиона льготных рецептов. Объем закупок в ходе проведения конкурентных процедур в прошлом году превысил 2,7 миллиарда рублей. При этом экономия составила более 123 миллионов рублей.

Владислав Шапша поблагодарил руководство ГП «Калугафармация» за эффективную организацию работы, подчеркнув, что это позволяет обеспечивать необходимыми лекарствами самые разные категории населения, в первую очередь, льготников.

- Более миллиона рецептов обслужено, и всего 69 в очереди на ожидание на сегодняшний день. Таких результатов, наверное, нет ни в одном регионе Российской Федерации. И это серьезное достижение, - заметил губернатор.

Кроме того, по словам главы региона, во многом благодаря ГП «Калугафармация» удалось во время пандемии оперативно решать вопросы обеспечения больниц и населения необходимыми препаратами:

- Калужской области удалось этот пик пройти достаточно безболезненно и вопросы решать буквально «с колес».