В калужских деревнях отключат электричество

В понедельник, 19 апреля, пройдут временные плановые отключения потребителей от электроэнергии. «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» для повышения надежности электроснабжения потребителей проводит работы по реконструкции электросетевого оборудования, планово-профилактических работ, переустройству трасс ВЛ.

Отключения произойдут с 09:00 до 17:00 часов:

- Грабцевский проезд,

- д. Рождественно,

- д. Чижовка,

- д. Шопино.



С 0:00 до 17:00 часов:

- д. Никольское,

- д. Николаевка,

- д. Фабрика.



С 09:00 до 18:00 часов:

- д. Животинки,

- д. Сивково,

- д. Верхняя Вырка,

- д. Нижняя Вырка,



Калугаэнерго напоминает жителям областной столицы, что для получения консультаций по всем возникающим вопросам, связанным с электроснабжением, потребителям региона следует обращаться в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по номеру 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).