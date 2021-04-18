В калужских деревнях отключат электричество
В понедельник, 19 апреля, пройдут временные плановые отключения потребителей от электроэнергии. «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» для повышения надежности электроснабжения потребителей проводит работы по реконструкции электросетевого оборудования, планово-профилактических работ, переустройству трасс ВЛ.
Отключения произойдут с 09:00 до 17:00 часов:
- Грабцевский проезд,
- д. Рождественно,
- д. Чижовка,
- д. Шопино.
С 0:00 до 17:00 часов:
- д. Никольское,
- д. Николаевка,
- д. Фабрика.
С 09:00 до 18:00 часов:
- д. Животинки,
- д. Сивково,
- д. Верхняя Вырка,
- д. Нижняя Вырка,
Калугаэнерго напоминает жителям областной столицы, что для получения консультаций по всем возникающим вопросам, связанным с электроснабжением, потребителям региона следует обращаться в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по номеру 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).
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