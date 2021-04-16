В Калуге радио и телевидение отключат 19 апреля
В понедельник, 19 апреля, в Калуге пройдут временные отключения радио и телевидения. Это связано с проведением профилактических работ. В пятницу об этом сообщили в городской управе со ссылкой на Калужский областной радиотелевизионный передающий центр ФГУП «РТРС».
- 19 апреля 2021 года в Калуге будут отключены теле- и радиоканалы, - пояснили в администрации. - Временно вещать перестанут как цифровые программы «РТРС-1» и «РТРС-2», так и аналоговые.
Отключение 19 апреля с 02:00 до 11:00:
- 10 каналов первого мультиплекса,
- 10 каналов второго мультиплекса,
- Вести (107,1).
Отключение 19 апреля с 5:00 до 11:00:
- Радио России (104,3).
Отключение 19 апреля с 6:00 до 11:00:
- Маяк (98,7).
Напомним, 19 апреля в Калуге также отключат электричество.
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