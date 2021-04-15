Владислав Шапша принял участие в совещании с президентом России

В четверг, 15 апреля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША в режиме видеоконференции принял участие в совместном заседании президиума Государственного Совета и автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», которое провел президент России Владимир ПУТИН.

Заседание было посвящено социальным вопросам, сообщает пресс-служба правительства. Речь, в частности, шла о повышении доступности и улучшении качества государственных услуг в образовании, здравоохранении, трудоустройстве и социальной защите. Комплекс направленных на это мер разработан в рамках Национальной социальной инициативы, которая реализуется Агентством стратегических инициатив по поручению главы государства.

Суть проекта - сделать более эффективной работу социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан, помочь людям в решении конкретных жизненных ситуаций.

Предполагается, что ряд предложений и инициатив, озвученных в ходе совещания, лягут в основу планов ближайшего развития социальной сферы всей страны.