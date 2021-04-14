В Калужской области автомобиль «Шевроле» сгорел в сарае
Днем во вторник, 13 апреля, пожар произошел на улице Садовой в деревне Михеево Малоярославецкого района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Около 14:30 загорелся сарай, в котором находился автомобиль «Шевроле Лачетти».
Огонь полностью уничтожил постройку. В машине все выгорело.
Никто из людей не пострадал.
По предварительной информации, причиной пожара в Михеево стало неосторожное обращение с огнем.
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