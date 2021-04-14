В Калужской области автомобиль «Шевроле» сгорел в сарае

Днем во вторник, 13 апреля, пожар произошел на улице Садовой в деревне Михеево Малоярославецкого района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 14:30 загорелся сарай, в котором находился автомобиль «Шевроле Лачетти».

Огонь полностью уничтожил постройку. В машине все выгорело.

Никто из людей не пострадал.

По предварительной информации, причиной пожара в Михеево стало неосторожное обращение с огнем.