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Губернатор Калужской области поручил разработать программу по решению жилищной проблемы детей-сирот

Даниил Марченко , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 12.04.2021 16:21 0 220
Губернатор Калужской области поручил разработать программу по решению жилищной проблемы детей-сирот

В понедельник, 12 апреля, одним из вопросов повестки заседания областного правительства, которое в режиме видеоконференции провел губернатор Владислав Шапша, стал ход реализации Указа Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

По словам министра труда и социальной защиты Павла Коновалова, в Калужской области в одной из первых в стране началось активное распространение новой социальной политики по семейному жизнеустройству детей-сирот. Качество этой работы напрямую зависит от подготовки кандидатов в замещающие родители. В регионе введены специальные обучающие модули. Они учитывают особенности воспитания трудноустраиваемой категории детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих многочисленных братьев или сестер, подростков. Граждан, выразивших желание стать опекунами, направляют на психологическое обследование. К итоговой аттестации допускаются слушатели, посетившие не менее 90 % занятий. В 2020 году по результатам обучения свидетельства получили147 человек.

По итогам 2020 года жилые помещения закреплены за 849 детьми-сиротами. Численность включаемых в список для обеспечения жилыми помещениями специализированного фонда области ежегодно сокращается. Всего квартиры получили 834 человека (109 квартир приобретены в 2020 году). На эти цели израсходовано 2 миллиарда рублей. Из них свыше 316 миллионов - средства федерального бюджета.  

В 2021 году планируется закупить более 120 квартир, в последующие годы – свыше 400 квартир ежегодно. На это в 2021 году предусмотрено около 186 миллионов рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 66 миллионов рублей.

По состоянию на конец 2020 года в список получателей жилья из специализированного жилищного фонда области включено 2360 человек. Из них 1744 имеют на это право.

В целях наращивания темпов обеспечения детей-сирот жилыми помещениями в регионе запланировано строительство многоквартирных домов для детей-сирот. В настоящее время ведется проектирование 9-квартирных, 33-квартирных и 50-квартирных домов, строительство которых начнется в 2021 году. С 2021 года также планируется приобретение квартир по договорам участия в долевом строительстве с применением эскроу-счетов.

Ежемесячную компенсацию в размере 11 500 рублей на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений получают 897 граждан. На это в областном бюджете в 2021 году запланировано около 96 миллионов рублей.

В 2020 году все выплаты детям-сиротам осуществлены в полном объеме. Из бюджета региона на социальную поддержку детей-сирот, а также лиц из их числа, направлено свыше 701 миллиона рублей. На указанные цели в 2021 году в бюджете региона предусмотрено 757 миллионов рублей.

В Калужской области по итогам 2020 года общая численность детей-сирот снизилась на 5% по сравнению с 2019 годом. По состоянию на 1 января 2021 года 90,9% детей данной категории проживают в замещающих семьях (на 1 января 2020 года – 90,7 %).

В ходе обсуждения Владислав Шапша подчеркнул, что Калужская область по объему средств, предусмотренных в региональном бюджете на поддержку детей-сирот и опекунов в приемных семьях, в том числе на приобретение и поднаем жилья, является одним из лидеров в Центральном федеральном округе.

Вместе с тем, губернатор рекомендовал профильному министерству искать новые формы решения жилищной проблемы детей-сирот:

- Мы должны приобретать для таких ребят квартир не меньше, чем потребность, которая ежегодно в них образуется. Нужно обязательно принять соответствующую программу, чтобы у нас было четкое понимание, когда мы эту проблему решим.

Даниил Марченко , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 12.04.2021 16:21 0 220
Тэги: область
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