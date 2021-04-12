В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 5,3%

За неделю, с 5 по 11 апреля, в Калужской области выявлено 5745 случаев ОРВИ. Это на 5,3% меньше, чем за предыдущие семь дней. В понедельник, 12 апреля, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Вместе с тем, нестабильная эпидемиологическая обстановка по ОРВИ на текущей неделе наблюдалась в Жиздринском, Малоярославецком, Медынском, Ферзиковском и Хвастовичском муниципальных районах, где в основном за счет повышенной заболеваемости у взрослого населения средние многолетние значения были превышены более чем на 40%, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В Калуге заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 9,3% - с 3863 до 3504 случаев. Превышение средних многолетних показателей заболеваемости на 5,3% отмечено только в возрастной группе от 15 лет и старше.

В двух классах лицея №36 в Калуге на прошлой неделе приостанавливалась учеба.