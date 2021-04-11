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Калужан продолжают обманывать по телефону. На этот раз на 640 тысяч

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.04.2021 11:42 0 350
Калужан продолжают обманывать по телефону. На этот раз на 640 тысяч

В Козельском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи денежных средств под предлогом отмены оформления несанкционированного кредита.

Заявление в полицию поступило от местного жителя. Со слов потерпевшего, ему поступил звонок от якобы сотрудника банка, который спросил, оформлял ли гражданин заявку на кредит в их банке. После того, как злоумышленник получил отрицательный ответ, он заявил, что в их банке некий мужчина собирается оформить кредит на имя клиента. Чтобы это предотвратить, владелец счета сам должен получить кредит, а после того, как деньги поступят на карту, перевести их на резервный счет. Для координации действий за потерпевшим закрепили «куратора», который, находясь на связи, диктовал жителю Козельского района, на какие счета переводить средства и какие коды сообщать. Из-за действий злоумышленников потерпевший потерял около 640 тысяч рублей.

Полиция предупреждает! Помните: настоящие сотрудники службы безопасности банка, а также работники правоохранительных структур никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию (банковские реквизиты, пароли и защитный код) и не требуют проведения каких-либо финансовых операций.

При получении подобного звонка прервите разговор и обязательно обратитесь лично в банк, клиентом которого вы являетесь. Будьте бдительны! Не переводите свои сбережения на посторонние счета, не сообщайте третьим лица реквизиты банковских карт и коды доступа к личному кабинету.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.04.2021 11:42 0 350
Тэги: кража полиция кредит
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