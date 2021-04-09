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Владислав Шапша встретился с новым руководителем Клинической больницы №8 в Обнинске Олегом Ярошенко

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 09.04.2021 15:36 0 61
Владислав Шапша встретился с новым руководителем Клинической больницы №8 в Обнинске Олегом Ярошенко

В четверг, 8 апреля, в Обнинске губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел рабочую встречу с исполняющим обязанности директора ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России Олегом Ярошенко, недавно назначенным на эту должность. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе беседы с главой региона Олег Ярошенко назвал основные приоритеты дальнейшего развития Клинической больницы №8. В их числе – проведение комплексного ремонта больницы, оснащение ее современным медицинским оборудованием и автосанитарной техникой, укрепление кадрового потенциала, создание благоприятных условий для привлечения специалистов, в первую очередь - терапевтов, педиатров, неврологов, кардиологов, реаниматологов, травматологов, неонатологов. В планах также развитие инновационных методов лечения и оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи: организация современного приемного покоя, поднятие статуса родильного дома до перинатального центра второго уровня, создание полноценного – второго в области - регионального сосудистого центра.

- Изначально, когда говорили о приобретении современного ангиографа для КБ №8, речь шла не просто о создании отделения, а именно о создании центра, - подчеркнул Владислав Шапша.

Он отметил, что региональный минздрав готов организовать маршрутизацию таким образом, чтобы пациенты всего севера Калужской области – Жуковского, Боровского и Малоярославецкого районов – направлялись в региональный сосудистый центр в Обнинске.

- Сделаем это, как только больница будет готова обеспечить круглосуточную помощь таким пациентам, - заверил губернатор.

Олег Ярошенко особо отметил актуальность участия медучреждения в программе модернизации первичного звена здравоохранения. Год назад Владислав Шапша, в то время мэр Обнинска, на заседании Совета по развитию местного самоуправления под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина обратился к главе государства с просьбой включить все клиники ФМБА России в эту программу. Положительное решение было оперативно принято. В результате на период до 2025 года ФМБА России планирует выделить Клинической больнице №8 440 миллионов рублей на развитие амбулаторно-поликлинической службы.

В больнице разрабатываются дорожные карты по наиболее важным направлениям работы. Но уже в ближайшее время за счет собственных средств здесь планируют сделать косметический ремонт входа в поликлинику №1 и лестницы, а также начать внедрение элементов бережливого производства.

- Очень много вещей мы делали ранее, и будем продолжать делать для повышения уровня здравоохранения Обнинска, - отметил Владислав Шапша.

Он подчеркнул, что руководство региона планирует и в дальнейшем помогать ведущему медицинскому учреждению наукограда в реализации социально значимых проектов.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 09.04.2021 15:36 0 61
Тэги: область владислав шапша олег ярошенко
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