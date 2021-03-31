$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года

Что известно о новом руководителе обнинской Клинической больницы №8 Олеге Ярошенко

Дмитрий Ивьев , Фото: КБ №8 и Минздрав Иркутской области.
Опубликовано: 31.03.2021 14:14 0 701
Что известно о новом руководителе обнинской Клинической больницы №8 Олеге Ярошенко

В среду, 31 марта, на должность исполняющего обязанности директора ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России назначен Олег ЯРОШЕНКО. Соответствующий приказ подписан руководителем Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации Вероникой Скворцовой, сообщает пресс-служба медучреждения.

- Речь не о идет смене руководства и кадровых перестановках, - прокомментировал ситуацию начальник управления организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА России Михаил РАТМАНОВ. - Мы усиливаем руководящий состав больницы».

Врио главного врача Клинической больницы №8 Михаил Сергеев, возглавлявший медучреждение ранее, продолжит работу в должности заместителя директора — главного врача ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России.

олег ярошенко обнинск кб№8

Олег Ярошенко - в период работы министром здравоохранения Иркутской области.

Олегу Ярошенко 17 января исполнилось 56 лет. Он окончил фельдшерское отделение Кременчугского медицинского училища, Харьковский Государственный фармацевтический институт, военно-медицинский факультет Томского медицинского института, Военно-медицинскую академию им. С.М.Кирова, факультет руководящего состава, Высшие академические курсы при Военной Академии Генерального штаба ВС РФ. Проходил службу на различных руководящих офицерских должностях ВС РФ. Полковник медицинской службы запаса. После увольнения в запас работал на руководящих должностях в министерстве здравоохранения Иркутской области, ФМБА России, ГК «Ростех», ФГБУ «Научный Центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России. Более четырех лет возглавлял министерство здравоохранения Иркутской области.

- Больница остро нуждается в проведении комплексного капитального и текущего ремонта, в оснащении современным медицинским оборудованием и автосанитарной техникой, укреплении кадрового потенциала, создании благоприятных условий для привлечения новых специалистов, развитии инновационных методов лечения и оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, - отметил Ярошенко. - Все эти вопросы станут приоритетными в моей повседневной деятельности. Работа будет построена в тесном взаимодействии с администрацией Обнинска, руководством Калужской области, региональным министерством здравоохранения, территориальным фондом обязательного медицинского страхования и Росздравнадзором. То, что сегодня на моем представлении присутствуют руководители Калужской области, говорит о том, какое повышенное внимание уделяется вопросам оказания медицинской помощи жителям.

Дмитрий Ивьев , Фото: КБ №8 и Минздрав Иркутской области.
Опубликовано: 31.03.2021 14:14 0 701
Тэги: общество здравоохранение олег ярошенко михаил сергеев
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» запустил систему видеоаналитики в Людинове Калужской области
МегаФон создал платформу киберразведки
Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 21 млрд рублей
За год в Калужской области число компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800 от «Ростелекома», выросло вдвое
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Всего проголосовало: 799
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Похороны через кремацию в Нижнем Новгороде: что нужно покупать?
Как выбрать брокера для работы с Форекс и об этом не пожалеть?
Охранная система – верный способ защиты бизнеса

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru