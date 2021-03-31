Что известно о новом руководителе обнинской Клинической больницы №8 Олеге Ярошенко

В среду, 31 марта, на должность исполняющего обязанности директора ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России назначен Олег ЯРОШЕНКО. Соответствующий приказ подписан руководителем Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации Вероникой Скворцовой, сообщает пресс-служба медучреждения.

- Речь не о идет смене руководства и кадровых перестановках, - прокомментировал ситуацию начальник управления организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА России Михаил РАТМАНОВ. - Мы усиливаем руководящий состав больницы».

Врио главного врача Клинической больницы №8 Михаил Сергеев, возглавлявший медучреждение ранее, продолжит работу в должности заместителя директора — главного врача ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России.

Олег Ярошенко - в период работы министром здравоохранения Иркутской области.

Олегу Ярошенко 17 января исполнилось 56 лет. Он окончил фельдшерское отделение Кременчугского медицинского училища, Харьковский Государственный фармацевтический институт, военно-медицинский факультет Томского медицинского института, Военно-медицинскую академию им. С.М.Кирова, факультет руководящего состава, Высшие академические курсы при Военной Академии Генерального штаба ВС РФ. Проходил службу на различных руководящих офицерских должностях ВС РФ. Полковник медицинской службы запаса. После увольнения в запас работал на руководящих должностях в министерстве здравоохранения Иркутской области, ФМБА России, ГК «Ростех», ФГБУ «Научный Центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России. Более четырех лет возглавлял министерство здравоохранения Иркутской области.

- Больница остро нуждается в проведении комплексного капитального и текущего ремонта, в оснащении современным медицинским оборудованием и автосанитарной техникой, укреплении кадрового потенциала, создании благоприятных условий для привлечения новых специалистов, развитии инновационных методов лечения и оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, - отметил Ярошенко. - Все эти вопросы станут приоритетными в моей повседневной деятельности. Работа будет построена в тесном взаимодействии с администрацией Обнинска, руководством Калужской области, региональным министерством здравоохранения, территориальным фондом обязательного медицинского страхования и Росздравнадзором. То, что сегодня на моем представлении присутствуют руководители Калужской области, говорит о том, какое повышенное внимание уделяется вопросам оказания медицинской помощи жителям.