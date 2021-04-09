В Калужской области за неделю подорожали колбаса и картошка, подешевел чай

За последнюю неделю в Калужской области наблюдается рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 9 апреля, об этом сообщили на совещании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.

С 31 марта по 7 апреля в магазинах увеличились цены на колбасы полу- и варено-копченые – на 1,7%, картофель – на 4,5%. Уменьшились цены на черный чай – на 1,6%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 44,66 руб./кг, масло подсолнечное – 94,58 руб./кг.

Минимальные цены по состоянию на 5 апреля среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на консервы мясные и овощные для детского питания, масло подсолнечное, смеси сухие молочные для детского питания, яйца куриные, печенье, муку пшеничную, рис шлифованный, крупу гречневую-ядрицу. Максимальные – на молоко питьевое пастеризованное, лук репчатый.

Дефицита продовольственных товаров на территории области нет.

На рынке нефтепродуктов с 31 марта по 7 апреля оптовые цены увеличились на бензин на 0,2%, на дизельное топливо - на 1,5%. Розничные цены увеличились на бензин и дизельное топливо в среднем на 0,38%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 29 марта занимала седьмое место по бензину (46,38 руб./л) и второе место по дизельному топливу (46,85 руб./л).