Владислав Шапша обсудил строительство правобережной поликлиники с федеральным министром Михаилом Мурашко

Как мы уже рассказывали, 7 апреля губернатор Калужской области Владислав ШАПША с рабочим визитом находился в Москве. Одна из встреч, которую он провел, - с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, сообщил сам глава региона на своем канале в Telegram.

- Обсудили вопросы развития системы здравоохранения Калужской области, в том числе увеличения федерального финансирования, - подчеркнул Шапша. - Особое внимание уделили созданию в нашем регионе центов амбулаторной онкологической помощи и строительству детско-взрослой поликлиники на Правобережье Калуги.