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Владислав Шапша провел переговоры о строительстве новых школ в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 08.04.2021 11:41 2 900
Владислав Шапша провел переговоры о строительстве новых школ в Калужской области

В среду, 7 апреля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША в Москве провел рабочую встречу с представителями Внешэкономбанка. Обсуждался вопрос строительства новых школ в нашем регионе, в том числе с использованием механизма частно-государственного партнерства, сообщил Шапша в четверг на своем официальном канале в Telegram.

- Вопрос о школах часто задают люди во время моих поездок по региону, - прокомментировал глава региона. - В прошлом году в Калужской области было создано 2000 дополнительных школьных мест. Сейчас строятся школы в Кондрово и Медыни, запланировано строительство - в микрорайоне Кубяка в Калуге и в селе Лопатино Тарусского района. В последнее время процесс создания новых мест в образовательных учреждениях региона ускорился, но потребность в них остается высокой, особенно в активно развивающихся микрорайонах.

По словам губернатора, в планах властей распрощаться со второй сменой. Сейчас она остается в 37 школах региона.

- В заявке Калужской области в Министерство просвещения РФ сформирована потребность региона в создании более 8 тысяч дополнительных мест до 2024 года, - пояснил глава Калужской области. - Используем все возможности для получения федеральных субсидий.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 08.04.2021 11:41 2 900
Тэги: область владислав шапша школа
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