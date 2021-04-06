В Калуге скончалась член Совета старейшин Галина Макаричева

В Калуге на 83 году жизни умерла член Совета старейшин при городском голове, представительница ветеранского спорта Галина Алексеевна МАКАРИЧЕВА. В понедельник, 5 апреля, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Галина Алексеевна – яркая представительница ветеранского калужского спорта, - отметил Денисов. - Она была чемпионкой области по велоспорту, по водным лыжам, по легкой атлетике и конькобежному спорту. Многократная победительница первенства России, Чемпионка Кубков Мира Мастеров 2004, 2005, 2007 гг. в Италии, Барселоне, Член сборной команды России по лыжным гонкам среди ветеранов, Член Российского любительского лыжного Союза.

О причинах смерти и дате и месте прощания пока не сообщается.