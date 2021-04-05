Городу нужен новый герой: калужане делают ставку на местный бизнес

Наш корреспондент побеседовал со Светланой Сокоевой, генеральным директором ООО «Праздничный стол», о том, как местной рознице конкурировать с гигантами ритейла

Отстраивайтесь от конкурентов

- Светлана, первые магазины «Праздничный стол» появились в Калуге 16 лет назад, когда федеральный сетевой ритейл только начал активную экспансию в городе, а сейчас за вашим брендом насчитывается 45 магазинов. Как удаётся конкурировать с гигантами?

- Да, первый универсам «Праздничный стол» был открыт в 2007 году. Сейчас у универсамов концепция магазинов «у дома», что подразумевает шаговую доступность, универсальный ассортимент и комфортные цены. Мы делаем ставку на сервис. При слове «сервис» многие сразу представляют себе какие-то дополнительные услуги, а по факту это качественная продукция, уют и чистота в магазине, приветливый персонал. Нет, серьёзно, когда тебе искренне улыбнулись на кассе, это снимает напряжение всего рабочего дня. Нам кажется, это в порядке вещей, а теперь давайте вспомним, как давно начали здороваться кассиры красно-белого федерала. Менеджмент компании ввёл это в обязательные атрибуты - теперь приветствуют всех покупателей.

В «Праздничном столе» все улыбаются?

- Приветливая улыбка - обязательный атрибут стандартов обслуживания покупателей универсамов «Праздничный стол». Со всеми стандартами персонал знакомится при приёме на работу, а их исполнение контролируется в процессе работы. Конечно, ситуации бывают разные, в том числе и конфликтные, поэтому у сотрудников есть чёткий алгоритм действий в подобных случаях. Но всё-таки главный секрет успеха в другом…

- В чём? На что ставка?

- На то, что мы местные, калужские, можно сказать, домашние для наших покупателей. И именно по-соседски, по-дружески мы хотим всем калужанам дать возможность питаться здоровой, вкусной и качественной пищей. Поэтому при формировании ассортиментной матрицы особое внимание уделяем продукции, в том числе и фермерской, от местных производителей, КФХ и производителей близлежащих областей.

Есть такое понятие — потребительская корзина. Это перечень важных для здоровья и качества жизни продуктов питания. Действующая модель потребительской корзины была принята в 2013 году. В соответствии с нормативами каждому человеку нужно 4,9 кг мяса ежемесячно. Согласиться с этим или нет, дело каждого, так как кто-то не может представить ни одного приёма пищи без мяса, а кто-то вегетарианец. Так вот, из этого ежемесячного норматива мяса - это я вам как ритейлер говорю - половину рациона составляет курица. Сейчас в универсамах «Праздничный стол» мясо птицы - тульского производителя, на которое мы имеем возможность максимально снизить наценку, чтобы в выигрыше остались все: фермер, универсам и покупатель. Почему это возможно? Потому что мы обеспечиваем фермеру регулярные отгрузки (свежее качественное мясо быстро продается), а логистика как составляющая цены товара из соседнего региона при разумных партиях (чтобы сохранить свежесть) нам обходится гораздо дешевле.

Также сейчас активно занимаемся развитием собственной торговой марки. Для этого по заказам универсамов производится продукция под нашим товарным знаком. Это и готовые блюда, и салаты, и кулинария, и хлебобулочные изделия. Продукция бренда «Праздничный стол» действительно завоевала сердца калужан. В новогодний дни – ажиотаж: очереди за салатами просто километровые.

Не бойтесь трудностей

- Пандемия изменила подход к бизнесу?

- Конечно, мы испытали шок. Мне кажется, что само слово «пандемия» вообще не использовалось в речи большинства людей до 2020 года. А представители бизнеса — от сталелитейных заводов до сапожника в собственной мастерской — стали абсолютными заложниками карантинных мер. Продуктовый ритейл не закрывался, но соблюдение необходимых санитарных требований обошлось отрасли в круглую сумму: маски, санитайзеры, ленты, термометры, защитные экраны для кассиров и т.д. Вместе с этим оборот постепенно снизился. Нет, люди не стали меньше есть, но в апреле 2020-го была изоляция, люди сторонились соседей, к тому же Роспотребнадзор ужесточил требования к ограничению трафика в торговых залах. Решением стала доставка. Даже те, кто принципиально не регистрировался на маркетплейсах, стали выглядывать из окна, ожидая появления голубого фургончика курьера компании Ozon.

- Вы тоже организовали доставку?

- Да, обязательно. Этот проект мы реализовали за неделю. Мысли о запуске доставки, конечно, возникали и раньше. Но с наступлением пандемии времени на сомнения, разработку стратегии запуска и чтобы откложить в долгий ящик не осталось. Мы принимали заказы по телефону, собирали их за прилавком, задействовали всех более или менее «свободных» сотрудников на личных автомобилях. Для бизнеса и работников это был способ выжить, и не просто выжить, а зарабатывать. Федеральному ритейлу тоже пришлось впопыхах всё запускать. Это, кстати, безоговорочная победа малого бизнеса — мы справились быстрее, а значит, лучше.

Сейчас, когда ковидные ограничения не такие жёсткие, доставка не потеряла актуальности. Причём не только для продуктов питания. Она стала необходимой, обязательной частью культуры потребления. Услуга по-прежнему доступна в универсамах «Праздничный стол», и я, конечно же, планирую развивать это направление в компании.

- Светлана, вы говорите о доставке как о способе выжить для бизнеса.

А господдержка не стала таким способом?

- Не все инструменты господдержки доступны нашему бизнесу. Например, для того чтобы получить субсидии от государства, необходимо работать по определенным ОКВЭДам, то есть видам предпринимательства, деятельность которых была запрещена в пандемию: аренда помещений, бытовые услуги, гостиничный бизнес и т.д. Продуктовый ритейл не входит в этот перечень, т.к. фактически не останавливал своей работы. Но всё-таки нам удалось сохранить часть налоговых выплат на оплату труда сотрудников. Эти льготы введены в период пандемии и действуют до сих пор. Я, кстати, из тех бизнесменов, которые думают о том, что лучше грамотно организовывать господдержку платежеспособности населения, — это налучшее вложение в любую экономику.

Учитесь слушать и слышать аудиторию

- Какие рекомендации российскому и, в частности, калужскому бизнесу можете дать?

- Любому бизнесу надо изучать свою аудиторию, сегментировать её, определять ценности, закрывать потребности. Быть ближе к потребителю. Это, если хотите, мой секрет стабильной продуктивной работы в окружении федералов. Корпорации плохо изучают отдельные сегменты аудитории, мелкие незащищенные группы, потому что это сложно контролировать. И опять-таки это плюс в копилку локальных брендов, которые знают свой рынок и своих людей. Стратегическая цель компании на 2021-2022 годы — стать по-настоящему «домашними» магазинами, где по запросу покупателей появляются те или иные товары и торговые марки, то есть учитываются все пожелания и закрываются все потребности калужан в продуктах питания.

Рядом с универсамом «Праздничный стол» в пер. Малинники, д. 13, расположен завод АО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Какое-то время предприятие не работало, потом были введены сокращённые графики и смены. Конечно же, работники богаче от этого не стали. С представителями профсоюза завода мы проработали проект поддержки работников — специальная цена на готовые завтраки, обеды и ужины по карте лояльности позволяет им здорово сэкономить. У нас, кстати, много предложений для отдельных социальных групп: для пенсионеров - 10%-ная скидка в утренние часы по понедельникам, а воскресенье — это день скидок для многодетных семей во всех универсамах «Праздничный стол».

Всё это можно назвать громко: социальная ответственность бизнеса. Да, это она и есть. Но успешные бизнесмены признаются, что почти все социальные программы нацелены также на возможность удержать клиента, сохранить свой бизнес и дать рабочие места своим сотрудникам, которых у меня, например, больше пятисот. Просто надо думать не только о прибыли здесь и сейчас, надо смотреть шире, с эмпатией, как сейчас модно говорить. К сожалению, долгие годы в приоритете было масштабирование бизнеса, а обучение сотрудников уходило на второй план. Прошлый год скорректировал стратегию ведения бизнеса, в том числе и, наш взгляд, на такой важный компонент, как повышение уровня квалификации сотрудников, ведь как бы это банально ни звучало, действительно, «кадры решают всё»! В настоящее время разработан и реализуется план мероприятий по обучению и повышению компетенций наших сотрудников - от линейного до руководящего персонала. В наши планы входит сотрудничество с калужскими вузами и колледжами с целью предоставления площадок для прохождения студентами практики с дальнейшим трудоустройством. Для них это отличный шанс начать карьеру, а для нас - свежий взгляд на бизнес!