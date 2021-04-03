Губернатор Калужской области провел субботник возле дома Циолковского

В Калужской области настала пора субботников. Пример жителям региона показал в субботу, 3 апреля, губернатор Владислав Шапша. Глава области провел субботник около дома №16 на ул. Георгиевской в Калуге.

- Апрель - месяц субботников и космоса. Сегодня объединили то и другое. Начали благоустройство дома, где около 10 лет жил Константин Эдуардович Циолковский. Здесь он сконструировал первую в России аэродинамическую трубу для испытания моделей летательного аппарата, - написал в социальных сетях Владислав Шапша. - Это объект культурного наследия регионального значения. Сейчас здание находится в плачевном состоянии. Оно требует серьезных ремонтно-реставрационных работ. Поручил подготовить проект.

По словам губернатора, сегодняшний субботник - первый шаг, чтобы привести в порядок прилегающую к дому территорию. На этом объекте будут продолжены работы.

В апреле субботники в Калужской области пройдут во всех городах и селах региона.