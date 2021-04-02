В Калужской области за неделю подорожали крупы, овощи и сосиски

Как изменились цены на продукты в Калужской области за неделю, с 24 по 31 марта? Подробности в пятницу, 2 апреля, сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики области Лев МАРЧЕНКОВ.

В калужских магазинах увеличились цены на пшено на 2,8%, гречку - на 0,7%, сосиски, сардельки - на 2,1%, яйца - на 1,5%, картофель – на 2,6%, морковь - на 2,3%.

Уменьшились цены на сливочное масло – на 0,4%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар установилась на уровне 44 руб./кг, масло подсолнечное – 93,93 руб./кг.

Минимальные цены, по состоянию на 29 марта, среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на мясные и овощные консервы для детского питания, подсолнечное масло, яйца, сахар, печенье, пшеничную муку, гречку, яблоки. Максимальные - на молоко, картофель и лук.

На рынке нефтепродуктов с 24 по 31 марта оптовые цены увеличились на бензин на 0,6%, на дизельное топливо - на 2,7%. Розничные цены увеличились на бензин и дизельное топливо в среднем на 0,2%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область, по состоянию на 22 марта, занимала шестое место по бензину (46,33 руб./л) и второе место по дизельному топливу (46,82 руб./л), сообщает пресс-служба правительства.