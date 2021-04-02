$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года

В Калужской области за неделю подорожали крупы, овощи и сосиски

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.04.2021 09:57 0 473
В Калужской области за неделю подорожали крупы, овощи и сосиски

Как изменились цены на продукты в Калужской области за неделю, с 24 по 31 марта? Подробности в пятницу, 2 апреля, сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики области Лев МАРЧЕНКОВ.

В калужских магазинах увеличились цены на пшено на 2,8%, гречку - на 0,7%, сосиски, сардельки - на 2,1%, яйца - на 1,5%, картофель – на 2,6%, морковь - на 2,3%.

Уменьшились цены на сливочное масло – на 0,4%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар установилась на уровне 44 руб./кг, масло подсолнечное – 93,93 руб./кг.

Минимальные цены, по состоянию на 29 марта, среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на мясные и овощные консервы для детского питания, подсолнечное масло, яйца, сахар, печенье, пшеничную муку, гречку, яблоки. Максимальные - на молоко, картофель и лук.

На рынке нефтепродуктов с 24 по 31 марта оптовые цены увеличились на бензин на 0,6%, на дизельное топливо - на 2,7%. Розничные цены увеличились на бензин и дизельное топливо в среднем на 0,2%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область, по состоянию на 22 марта, занимала шестое место по бензину (46,33 руб./л) и второе место по дизельному топливу (46,82 руб./л), сообщает пресс-служба правительства.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.04.2021 09:57 0 473
Тэги: общество цены статистика лев марченков
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» запустил систему видеоаналитики в Людинове Калужской области
МегаФон создал платформу киберразведки
Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 21 млрд рублей
За год в Калужской области число компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800 от «Ростелекома», выросло вдвое
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Всего проголосовало: 799
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Качественные офисные стулья
Дорожное строительство с помощью спецтехники
Постельное белье для ребенка: варианты наборов и их отличия

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru