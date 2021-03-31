Андрей Малахов приехал в Калугу и вручил подарки детям

Во вторник, 30 марта, в Калугу приезжал знаменитый российский телеведущий Андрей МАЛАХОВ. Звезда телеканала «Россия 1» принял участие в благотворительной акции.

В офисе калужской региональной общественной организации «Город надежды» Малахов вручил подарки детям, которые приняли участие во Всероссийской благотворительной программе «Crizal. Четкий взгляд на мир». В акции участвовало около 30 детей.

В городе Малахов сфотографировался рядом с церковью Космы и Дамиана на улице Суворова.

Видео Малахова из Тик-тока.