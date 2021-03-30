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В Калуге не подтвердилась африканская чума у дикого кабана в Галкино
Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 28 марта, в районе деревни Галкино на севере Калуги обнаружен труп дикого кабана.
Калужская городская ветеринарная станция рассказала, что при вирусологическом исследовании патологического материала, отобранного у трупа дикого кабана, вирус африканской чумы свиней не обнаружен.
Карантин в городе вводиться не будет.
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