В Калуге не подтвердилась африканская чума у дикого кабана в Галкино

Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 28 марта, в районе деревни Галкино на севере Калуги обнаружен труп дикого кабана.

Калужская городская ветеринарная станция рассказала, что при вирусологическом исследовании патологического материала, отобранного у трупа дикого кабана, вирус африканской чумы свиней не обнаружен.

Карантин в городе вводиться не будет.