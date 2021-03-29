В Калуге обнаружили труп дикого кабана с подозрением на АЧС

В воскресенье, 28 марта, в районе деревни Галкино на севере Калуги обнаружен труп дикого кабана, сообщает Калужская городская ветеринарная станция.

- Проведены мероприятия по отбору проб для исключения африканской чумы свиней (АЧС), дезинфекция места обнаружения, доставка проб в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория» и утилизация трупа кабана, - пояснили ветеринары.

Напомним, в феврале в Калуге были обнаружены два трупа домашних свиней в районе Грабцево. Тогда АЧС не подтвердилась.