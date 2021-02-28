В Калуге второй за три дня труп свиньи нашли на повороте на Литвиново

Странности продолжают твориться на северо-восточной окраине Калуги. Как мы уже рассказывали, в районе индустриального парка «Грабцево» на повороте на деревню Литвиново 26 февраля обнаружен труп свиньи. На место тогда выезжали ветеринары, они провели дезинфекцию и взяли пробы на африканскую чуму свиней.

А в воскресенье, 28 февраля, в районе Литвиново обнаружен второй труп свиньи, сообщает Калужская городская ветеринарная станция.

- Ветслужбой города проведены все необходимые мероприятия по недопущению распространения инфекционных заболеваний, - подчеркнули ветеринары.

Пока нет информации о причинах гибели животных, а также о том, кому они принадлежали. Проводится проверка.

Специалисты выезжали на место происшествия в защитных костюмах.