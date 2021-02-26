В Калуге проверяют на АЧС труп свиньи, обнаруженный возле дороги

В пятницу, 26 февраля, в Калуге на территории индустриального парка Грабцево, на въезде в деревню Литвиново обнаружен труп свиньи. Об этом сообщает городская ветеринарная станция.

На место выезжал ветеринар, который взял пробы, чтобы исключить африканскую чуму свиней.

- Проведена дезинфекция территории, - подчеркнули в ветстанции. - Владельцам свиней необходимо выполнять требования Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Минсельхоза России от 31.05.2016 №213.