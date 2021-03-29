В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 11,8%

За неделю, с 22 по 28 марта, в Калужской области выявлен 6291 случай ОРВИ. Это на 11,8% меньше, чем за предыдущий семидневный период. Превышения средних многолетних показателей заболеваемости не отмечено ни в одной из возрастных групп населения, рассказали в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Вместе с тем, нестабильная эпидемиологическая обстановка по ОРВИ на текущей неделе наблюдалась в Малоярославецком, Медынском и Мещовском районах, где средние многолетние значения показателя заболеваемости ОРВИ были превышены более чем на 40%, - подчеркнули в ведомстве.

В Калуге заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 9,9%. Превышение средних многолетних показателей заболеваемости на 18,7% отмечено только в возрастной группе 15 лет и старше.

За семь дней с ОРВИ госпитализирован 21 человек.