В Калужской области за неделю подорожали курица, капуста и конфеты

В Калужской области продолжают расти цены на некоторые продукты. Новые данные в пятницу, 26 марта, сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики области Лев МАРЧЕНКОВ.

За неделю, с 17 по 24 марта, в магазинах увеличились цены на пшено - на 1,3%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом - на 2,2%, кур охлажденных и мороженых – на 2,27%, молоко питьевое стерилизованное – на 1,58%, капусту свежую – на 4%.

При этом уменьшились цены на консервы мясные – на 5,3%, молоко пастеризованное – на 1,6%, огурцы свежие – на 4%, помидоры свежие – на 2,6%, колбасы сырокопченые – на 0,77%, консервы рыбные – на 3,6%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 43,70 руб./кг, масло подсолнечное – 92,72 руб./кг.

Минимальные цены по состоянию на 22 марта среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдались на консервы мясные и овощные для детского питания, масло подсолнечное, яйца куриные, сахар-песок, печенье, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу. Максимальные – на молоко питьевое пастеризованное, лук репчатый.

С 17 по 24 марта оптовые цены на бензин увеличились на 0,47%, на дизельное топливо уменьшились - на 1,75%. Розничные цены увеличились на бензин – на 0,28%, на дизельное топливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 15 марта занимала

седьмое место по бензину (46,12 руб./л) и второе место по дизельному топливу (46,72 руб./л), сообщает пресс-служба правительства.