$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года Мисс Росгвардия-2021

В Калужской области за неделю подорожали курица, капуста и конфеты

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.03.2021 11:53 1 240
В Калужской области за неделю подорожали курица, капуста и конфеты

В Калужской области продолжают расти цены на некоторые продукты. Новые данные в пятницу, 26 марта, сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики области Лев МАРЧЕНКОВ.

За неделю, с 17 по 24 марта, в магазинах увеличились цены на пшено - на 1,3%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом - на 2,2%, кур охлажденных и мороженых – на 2,27%, молоко питьевое стерилизованное – на 1,58%, капусту свежую – на 4%.

При этом уменьшились цены на консервы мясные – на 5,3%, молоко пастеризованное – на 1,6%, огурцы свежие – на 4%, помидоры свежие – на 2,6%, колбасы сырокопченые – на 0,77%, консервы рыбные – на 3,6%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 43,70 руб./кг, масло подсолнечное – 92,72 руб./кг.

Минимальные цены по состоянию на 22 марта среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдались на консервы мясные и овощные для детского питания, масло подсолнечное, яйца куриные, сахар-песок, печенье, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу. Максимальные – на молоко питьевое пастеризованное, лук репчатый.

С 17 по 24 марта оптовые цены на бензин увеличились на 0,47%, на дизельное топливо уменьшились - на 1,75%. Розничные цены увеличились на бензин – на 0,28%, на дизельное топливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 15 марта занимала
седьмое место по бензину (46,12 руб./л) и второе место по дизельному топливу (46,72 руб./л), сообщает пресс-служба правительства.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.03.2021 11:53 1 240
Тэги: общество цены статистика лев марченков
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон создал платформу киберразведки
Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 21 млрд рублей
За год в Калужской области число компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800 от «Ростелекома», выросло вдвое
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ВТБ в Калужской области на три четверти увеличил объемы выдачи кредитов наличными
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Лазерное удаление сосудистых звездочек на лице и удаление родинок: особенности, преимущества
СМС рассылка для бизнеса
Дома с панорамными окнами

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru