Калужское отделение Сбербанка подвело итоги 2020 года

Говоря об итогах работы Калужского отделения Сбербанка, Управляющий отметил, что остаток привлеченных отделением средств физических лиц составил около 102 млрд рублей, по сравнению с предыдущим годом увеличился на 12,3%. Остаток привлеченных отделением средств юридических лиц составил на начало текущего года более 36 млрд рублей, увеличившись за год на 22,7%.

Объем кредитов юр.лиц составил за 2020 года 44,5 млрд, увеличившись за год на 5,1%, физлиц – более 69 млрд, что на 16,2% больше, чем в 2019 году.

В части обслуживании клиентов в период пандемии, Андрей Ручай рассказал, что большинство офисов банка работало в обычном режиме. Это позволило избежать очередей и, таким образом, обезопасить клиентов.

«С первых дней пандемии наши офисы работали в полной боевой численности. Мы предпринимаем все необходимые меры по противодействию распространения вируса, тщательно соблюдаются санитарные нормы. Все сотрудники выходят на работу только здоровыми».

В соответствии с Федеральным законом № 106-ФЗ (вступил в действие с 3.04.2020 г.), клиентам, чей официальный доход существенно снизился по сравнению со средним доходом в 2019 году, Калужское отделение предоставило кредитные каникулы.

От заявителя требовалось в течение 90 дней предоставить в банк официальные документы, подтверждающие снижение дохода.

Кредитными каникулами воспользовались около 200 клиентов Калужского отделения с общей суммой кредитов 101 млн рублей.

Кроме того, банк предложил клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика. Ими воспользовались более 1000 клиентов Калужского отделения, общая сумма кредитов которых составила 876 млн рублей.

За год Калужское отделение реструктурировало 721 кредитных договоров компаний, пострадавших от пандемии коронавируса на общую сумму более 1,5 млрд рублей. По госпрограмме кредитования под 2 % Калужское отделение выдало 955 кредитов почти на 1,4 млрд рублей, под 0 % — 156 кредитов на 143 млн. рублей.

В 2020 году правительство приняло меры по поддержке и развитию ипотеки. За год Калужское отделение выдало 2069 кредитов на покупку квартир в новостройках и 5331— на вторичное жилье, на общую сумму более 15 млрд. рублей. Причем значительная доля сделок оформлена с использованием сервиса электронной регистрации, который ускоряет и упрощает покупку.

В 2021 году планируется реализовать проект «Электронная регистрация сделки в Росреестре за 100 минут», он призван значительно сократить сроки регистрации сделок с 10-12 дней до 100 минут.

Калужское отделение на постоянной основе реализуют волонтерские инициативы и социально значимые проекты.

В 2020 году одним из крупнейших благотворительных проектов стал сбор средств для помощи крупным больницам, работающим с больными COVID-19 в части обеспечения СИЗ и средствами дезинфекции.

Благотворительная акция «Коробка храбрости» помогла собрать средства на закупку игрушек для больниц, в которых дети проходят сложное и долгое лечение.

На базе Калужского отделения реализуется сбор перерабатываемого сырья. Сейчас сотрудники отделения сортируют мукулатуру, пластиковые крышечки и батарейки для переработки и утилизации. В дальнейшем планируется расширять этот проект и тиражировать его для населения Калуги.

В 2020 год сотрудники Калужского отделения участвовали в экологических инициативах города, а в этом году планируется масштабный экологический проект в рамках проведения «Зеленого марафона».

Андрей Ручай рассказал и о тесном сотрудничестве Калужского отделения с органами власти. Благодаря реализации Транспортного проекта у населения появилась возможность безналичной оплаты проезда. Сегодня платежные терминалы установлены на 900 транспортных средствах в городе и области.

Безналичные платежи теперь возможны и в МФЦ — терминалами оснащены 223 окна Многофункциональных центров по всей области.

На базе ГБУЗ КО Калужская областная клиническая больница реализован проект современной системы контроля учета доступа для обеспечения безопасного пребывания на территории учреждения, а так же уникальный для сферы здравоохранения проект на базе технологий искусственного интеллекта. «AI-модель детекции патологии легких», который позволяет оперативно выявлять степень поражения органов дыхания.

В 2020 году ученики 78 школ Калужской области в рамках благотворительной акции получили от Сбербанка 913 комплектов технических средств обеспечения детей, не имеющих собственных девайсов с доступом к Школьной цифровой платформе – SmartBox.

В заключительной части пресс-конференции Управляющий рассказал о новых продуктах экосистемы Сбера.

Одним из самых интересных продуктов экосистемы можно назвать подписку СберПрайм. Она открывает доступ к целому набору сервисов: Delivery Club, СберМаркет, Okko, СберМобайл, СберЗвук, Сбереаптека, Сбердиск, которые можно получить бесплатно или со скидкой.

В любом офисе Сбербанка помогут с оформлением подписки СберПрайм, сейчас на годовую подписку действует акция, и ее стоимость составит 1690 рублей.

Среди других востребованных новинок — подписка на переводы и платежи, покупка автомобиля онлайн в сервисе СберАвто, удобный поиск работы с сервисом Работа.ру, официальное оформление самозанятых в сервисе «Свое дело», платежный сервис SberPay, виртуальные ассистенты семейства Салют, а также оформление посылки онлайн и вызов курьера в сервисе СберЛогистика, Пункты выдачи посылок и постаматы находятся почти во всех отделениях банка Калужской области.

Вместе с тем и функционал Сбербанк Онлайн значительно расширился: можно оформить полисы ОСАГО и КАСКО, проверить задолженность по исковым требованиям и право на получение детских пособий, научиться распознавать мошенников с помощью раздела «Не дайте себя обмануть», подписаться на уведомления о штрафах ГИБДД и узнать свой кредитный потенциал — в виде списка доступных кредитных предложений.