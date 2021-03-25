В Калужской области начало весенней охоты перенесли на 2 апреля

В Калужской области весеннюю охоту планировалось открыть 26 марта, однако сроки перенесены. Соответствующее постановление подписал губернатор Калужской области Владислав ШАПША, сообщили 24 марта в региональном министерстве экологии и природных ресурсов.

- Изменения стали необходимы в связи с задержавшимся пролетом водоплавающей дичи вследствие затянувшейся зимы: низкими температурами в середине марта, а также высоким снежным покровом, - пояснили в министерстве. - В отличие от прошлых годов к середине марта ни утки, ни гуси, ни вальдшнеп в Калужской области еще замечены не были.

Теперь весенняя охота пройдет в более поздние сроки.

В южной зоне Калужской области весенняя охота пройдет со 2 по 11 апреля. Сюда относятся Бабынинский Думиничский, Жиздринский, Козельский, Куйбышевский, Мещовский, Перемышльский, Сухиничский, Ульяновский и Хвастовичский районы, город Киров и Кировский район, город Людиново и Людиновский район.

В северной зоне Калужской области сроки весенней охоты - с 9 по 18 апреля. Это Барятинский, Боровский, Дзержинский, Жуковский, Износковский, Малоярославецкий, Медынский, Мосальский, Спас-Деменский, Тарусский, Ферзиковский и Юхновский районы.

Охота с использованием живых подсадных уток - с 1 по 30 апреля.

- Перенос сроков охоты благотворно скажется на местных популяциях водоплавающей дичи и вальдшнепа, так как охота в сроки массового пролёта дичи позволит в значительной степени перенести акцент в добыче на более многочисленные популяции, - рассказал региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир ЖИПА.