В Калужской области вступили в силу новые правила охоты

Весенняя охота в Калужской области пройдет по новым правилам. Министерство природных ресурсов и экологии области 11 марта сообщило, что в этом году охотничьи угодья региона поделены на две зоны – южную и северную. Соответствующие изменения приняты постановлением правительства, которое подписал губернатор Владислав ШАПША.

В южную зону вошли территории Бабынинского, Думиничского, Жиздринского, Кировского, Козельского, Куйбышевского, Людиновского, Мещовского, Перемышльского, Сухиничского Ульяновского и Хвастовичского районов. Там охота на пернатую дичь пройдет с 26 марта по 7 апреля.

В остальных районах охота будет открыта со 2 по 11 апреля.

Добыча селезней с использованием живых подсадных уток будет разрешена с 26 марта по 30 апреля на всей территории области.

Руководитель профильного министерства Владимир Жипа отметил, что теперь у охотников появилась возможность попасть на все виды весенней охоты. Он также подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения правил охоты и противопожарной безопасности.

Подробные правила охоты в Калужской области размещены на сайте министерства природных ресурсов и экологии.