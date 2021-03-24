В Калужской области заболеваемость туберкулезом за год снизилась на 32,3%

По итогам 2020 года число впервые выявленных больных туберкулезом в Калужской области составило 232 человека. Заболеваемость за год снизилась на 32,3% - до 23,1 случая на 100 тысяч населения. В 2019 году было – 34,1. В среду, 24 марта, такие данные сообщил глава фтизиатрической службы региона Владимир АНДРЕЕВ.

- Каждый год 24 марта мы отмечаем Всемирный день борьбы с туберкулезом, чтобы жители области узнали о губительных последствиях туберкулеза для здоровья и для общества, и таким образом активизировать усилия по борьбе с глобальной эпидемией этой болезни, - приводит его слова министерство здравоохранения региона. - Работа фтизиатрической службы области не останавливалась с наступлением пандемии коронавируса. Заболеваемость туберкулезом снижается у нас на протяжении уже пяти лет.

Тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом наблюдается и в целом по стране. Главный внештатный фтизиатр минздрава РФ Ирина Васильева отметила, что в этом году впервые за последние 22 года Россия может выйти из списка стран ВОЗ с высоким уровнем туберкулеза.

В калужском Минздраве напоминают, что флюорографическое обследование должен проходить каждый, один раз в два года. Этот метод с 2000 года помог спасти 54 миллиона жизней во всем мире. При этом заразиться туберкулезом может любой человек, ведь инфекция распространяется воздушно-капельным и воздушно – пылевым путем.